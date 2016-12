Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - Bayer Leverkusen, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Fans am Rhein endet das Jahr mit einem echten Leckerbissen. Für den Derby-Sieger ist schon drei Tage vor Heiligabend Bescherung. FC-Coach Peter Stöger fordert vor dem Nachbarschaftsduell von seinen Spielern: "Gegen Leverkusen gilt es, noch einmal alles zu mobilisieren." Während die Kölner nach dem 1:1 in Bremen mit dem Schiedsrichter haderten und zwei verlorenen Punkten nachtrauerten, ist das Derby für Bayer die Chance, die schmachvolle 1:2-Pleite gegen Ingolstadt vergessen zu lassen. "Wir müssen sehen, dass wir uns schnell sammeln und regenerieren, um dann in Köln noch etwas zu holen", hofft Bayer-Trainer Roger Schmidt auf einen versöhnlichen Jahresabschluss. Kommentar: Wol In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

