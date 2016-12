Sky Bundesliga 22:00 bis 00:00 Fußball Fußball: Bundesliga Bayer Leverkusen - SC Freiburg, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Heute wäre mehr drin gewesen." Mit dieser Erkenntnis machten sich Torhüter Bernd Leno und Bayer Leverkusen nach der 1:2-Niederlage in München auf die Rückfahrt ins Rheinland. Bayer-Trainer Roger Schmidt war "ziemlich stolz, mit dieser jungen Mannschaft ein so gutes Spiel gemacht zu haben". Für ihn sei "wichtig, dass wir auf einem guten Weg sind". Bei nur 16 Punkten nach zwölf Spieltagen ist es allerdings auch ein ziemlich weiter Weg bis zu den anvisierten Champions-League-Plätzen. Beim SC Freiburg dagegen warnt Coach Christian Streich nach dem 1:4 gegen Leipzig, der dritten Niederlage in Folge, "wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Strudel geraten". Komm In Google-Kalender eintragen Bildergalerie