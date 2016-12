Niederlande 2 19:40 bis 20:20 Sonstiges Recht van Spreken Hannie van Leeuwen NL 2016 HDTV Merken Prominente Nederlanders kijken samen met Elles de Bruin in Recht van Spreken terug op hun werk en leven. Over welke keuzes in hun leven zijn ze tevreden en wat hadden ze liever anders gedaan? In Google-Kalender eintragen Moderation: Elles de Bruin Originaltitel: Recht van spreken