History 11:45 bis 12:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Blaupausen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons werden signierte Konzertposter von Johnny Cash und Stevie Ray Vaughn angeboten. Außerdem sieht sich Rick Original-Blaupausen vom Hoover-Damm an. Chum macht Ricks teure neue Sonnenbrille kaputt. Er könnte Rick beichten, was passiert ist, oder das teure Stück einfach durch eine billige Kopie ersetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12