Im Jahre 180 nach Christus: Kaiser Marcus Aurelius hat das Römische Reich zum mächtigsten Imperium der Welt gemacht. Um seine Vision von einem Weltreich gleichberechtigter Völker zu realisieren, will der alternde Herrscher seinen besonnenen Ziehsohn Livius zu seinem Nachfolger ernennen. Seinem leiblichen Sohn Commodus verweigert er die Thronfolge, da er diesen für gewissenlos und selbstsüchtig hält. Aber noch bevor Aurelius die Entscheidung offiziell verkünden kann, fällt er einem Attentat zum Opfer: Der blinde Cleander, ein Gefolgsmann von Commodus, vergiftet den Kaiser. Commodus gelingt es, die Herrschaft an sich zu reißen, Livius macht er jedoch zum Oberbefehlshaber des römischen Heeres. Lucilla, die schöne Tochter des toten Kaisers, und Livius' engster Freund Timonides sind entsetzt über diese Entwicklung, wussten sie doch um die wahren Pläne des Kaisers. Am liebsten würde Lucilla mit Livius, den sie schon lange liebt, fernab ein neues Leben beginnen doch ihr Vater hatte sie bereits dem armenischen König Sohamus versprochen, um den Frieden zwischen den beiden Herrscherhäusern zu besiegeln und einen Aufstand der römischen Ostprovinzen abzuwenden. Unterdessen beginnt Commodus ein Regime des Schreckens. Der neue Kaiser besticht Senatoren und Soldaten und setzt auf eine Politik des Krieges, der Unterdrückung und der Vernichtung. Ein Leben in Frieden mit den anderen Völkern rückt damit in weite Ferne. Vergeblich versuchen Livius und Lucilla, ihn zu einem Sinneswandel zu bewegen. Es wird immer deutlicher, dass Commodus nur noch mit Gewalt zu stoppen ist - Schauspieler: Sophia Loren (Lucilla) Stephen Boyd (Livius) Alec Guinness (Marcus Aurelius) James Mason (Timonides) Christopher Plummer (Commodus) Anthony Quayle (Verulus) Omar Sharif (Sohamus) Originaltitel: The Fall of the Roman Empire Regie: Anthony Mann Drehbuch: Ben Barzman, Basilio Franchina, Philip Yordan Kamera: Robert Krasker, John Moore Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 12