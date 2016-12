Disney Cinemagic 03:10 bis 05:15 Abenteuerfilm Das Vermächtnis der Tempelritter USA 2004 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit Generationen träumen die Männer der Familie Gates davon, den geheimnisvollen Schatz der Tempelritter zu finden, den die Gründerväter der Vereinigten Staaten versteckt haben sollen. Ben Gates (Nicolas Cage) ist der Erste, der den Fantasien Taten folgen lässt. Die erste Etappe seiner Schatzsuche führt ihn in die Arktis. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Riley (Justin Bartha) und seinem Geldgeber Ian Howe (Sean Bean) stösst er im Ewigen Eis auf das eingefrorene Handelsschiff Charlotte. Im Innern des Schiffes findet sich der Hinweis, dass der Lageplan des Schatzes mit unsichtbarer Tinte auf die Rückseite der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung geschrieben worden sei. Das scheint das Ende ihrer hochfliegenden Pläne zu sein. Die Unabhängigkeitserklärung wird mit Hightech-Sicherheitsvorkehrungen im Nationalarchiv in Washington unter Verschluss gehalten. Bei der Diskussion darüber, ob es erlaubt und möglich ist, das historisch wertvolle Dokument für ihre Zwecke zu stehlen, geraten Ben und Ian sich in die Haare. Ben ist als passionierter Historiker dagegen, Ian kennt solche Hemmungen nicht - und ist bereit, über Leichen zu gehen. Er und seine Männer eröffnen das Feuer auf Ben und Riley und lassen sie in dem explodierenden Schiffswrack zurück. Diese aber können sich retten und sind nun ihrerseits entschlossen, Ians Vorhaben mit allen Mitteln zu vereiteln. Doch in Washington nehmen weder die attraktive Archivleiterin Abigail Chase (Diane Kruger) noch das FBI ihre Warnung ernst. Ben und Riley können nur noch Eines tun: Ian zuvorkommen und das Dokument selber stehlen. Jon Turteltaubs "Das Vermächtnis der Tempelritter" ist eine unterhaltende Mischung aus Hochspannungsthriller und archäologischer Schnitzeljagd, ähnlich wie "The Da Vinci Code" und "Illuminati". Nicolas Cage, dessen Gehirnzellen hier im Turbotempo die vertracktesten Codes entschlüsseln, kommt - als archäologisch versierter und bei Bedarf auch schlagkräftiger Schatzjäger - im besten Sinne des Wortes zum Ganzkörpereinsatz. Tatkräftig unterstützt wird er von Diane Kruger, die ihre Karriere als Model begann, bevor sie auf Anraten von Luc Besson erfolgreich ins Schauspielfach wechselte. Ihren bislang meistbeachteten Auftritt hat sie 2009 in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Benjamin Franklin Gates) Harvey Keitel (Agent Sadusky) Jon Voight (Patrick Henry Gates) Diane Kruger (Dr. Abigail Chase) Sean Bean (Ian Howe) Christopher Plummer (John Adams Gates) Justin Bartha (Riley Poole) Originaltitel: National Treasure Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Jim Kouf, Cormac Wibberley, Marianne Wibberley Kamera: Caleb Deschanel Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 470 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 260 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 200 Min. Showgirls

Drama

RTL II 02:40 bis 05:15

Seit 130 Min.