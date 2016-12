Disney Cinemagic 20:15 bis 21:40 Trickfilm Der König der Löwen USA 1994 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Löwenkönig Mufasa stellt den Tieren seinen Sohn Simba als kommenden Nachfolger vor. Simbas böser Onkel ist davon wenig angetan: Im Verbund mit den Hyänen tötet er Mufasa und schiebt Simba die Schuld in die Schuhe. Der flieht aus dem Reich und läßt sich von der Meerkatze Timon und dem Warzenschwein Pumbaa in der Kunst des Nichtstun unterrichten, um die Vergangenheit abzuschütteln. Doch Simba kann seine Herkunft nicht verleugnen und stellt sich schließlich dem Tyrannen Scar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Julius Jellinek (Junger Simba) Alexandra Wilcke (Nala) Wolfgang Kühne (Mufasa) Thomas Fritsch (Scar) Rainer Basedow (Pumbaa) Originaltitel: The Lion King Regie: Roger Allers, Rob Minkoff Drehbuch: Irene Mecchi, Jonathan Roberts, Linda Woolverton Musik: Hans Zimmer