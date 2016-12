National Geographic People 04:40 bis 05:25 Dokumentation Das Monster-Projekt Amerikas Loch Ness Monster USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Suche nach den berüchtigtsten Ungeheuern der Welt führt Schauspieler und Komiker Judah Friedlander diesmal zum Lake Champlain im US-Bundesstaat Vermont. Von den Indianern, über die ersten Siedler bis heute - immer wieder gab es Augenzeugen, die in diesem friedlichen See ein furchterregendes Monster, ähnlich einem Dinosaurier, gesehen haben wollen. Das Monster wird allgemein "Champ" genannt. Haben die zahlreichen Augenzeugen in diesem See tatsächlich einen Dinosaurier gesehen oder bloß einen großen Fisch - oder vielleicht etwas noch viel Unheimlicheres? Das Filmteam begibt sich auf die Suche nach Amerikas Loch Ness Monster "Champ". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judah Friedlander Originaltitel: The Monster Project

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 467 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 257 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 197 Min. Showgirls

Drama

RTL II 02:40 bis 05:15

Seit 127 Min.