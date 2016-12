National Geographic People 11:45 bis 12:10 Reportage David Rocco's Dolce Vita Jeder liebt Fleischbällchen CDN 2010 2016-12-27 11:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Es muss nicht immer der Vollprofi sein: David besucht einen kleinen lokalen Metzger, der eigene Tiere artgerecht hält und die aus ihnen gewonnenen Produkte in einem Verkaufswagen am Rande der Landstraße anbietet. Anschließend begibt sich David nach Hause in seine Küche und bereitet aus frischem Rindfleisch, Fisch und vegetarischen Zutaten verschiedene Sorten Fleischbällchen zu. Und natürlich gibt es zu jedem Gericht noch eine köstliche Spezialsauce. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita