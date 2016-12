National Geographic People 06:55 bis 07:15 Dokumentation David Rocco's Amalfi Getaway Limone CDN 2012 2017-01-08 08:25 Stereo 16:9 HDTV Merken David bereist die atemberaubende Amalfiküste und erfährt mehr über die berühmten Amalfi-Zitronen. Die Menschen in Amalfi haben diese außergewöhnliche Frucht über Jahrhunderte angebaut. Hierzulande wird alles an dieser Frucht für die Zubereitung verwendet. Sogar die Blätter. David kocht schmackhafte Gerichte, genießt eine Zitronen-Granita und erfährt wie man den für die Küste bekannten Likör "Limoncello" herstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Amalfi Getaway