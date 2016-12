National Geographic Wildlife 04:10 bis 04:55 Dokumentation Raubkatzen - Geschickte Jäger USA 2011 2016-12-29 19:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Rund um die Welt existieren an die vierzig verschiedene Katzenarten - aber nur vier davon gehören zu den Big Cats: Löwe, Tiger, Leopard und Jaguar. Diese Raubkatzen besitzen ein ganzes Arsenal an Waffen und haben ihre ganz eigenen Jagdtechniken. In ihrer Welt ist nichts klein, dafür viele Dinge schlicht zum Staunen. Die Dokumentation "Raubkatzen - Geschickte Jäger" zeigt in beeindruckenden Bildern, was eine Big Cat auszeichnet - denn dabei kommt es nicht nur auf die Größe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Attack of the Big Cats

