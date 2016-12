National Geographic Wildlife 01:45 bis 02:30 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Roboter vs Schlangen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Schlangen fangen ist immer eine hoch gefährliche Angelegenheit. Ob die Tiere zu Forschungszwecken dienen oder einfach nur aus einem Vorgarten entfernt werden sollen - die Sache erinnert irgendwie immer an das Entschärfen einer Bombe. Eine einzige falsche Bewegung kann das Leben kosten. Brady Barr kennt sich im Umgang mit gefährlichen Reptilien bestens aus, doch dabei hat er stets größten Respekt vor den oft unberechenbaren Kreaturen. Das ist auch der Grund, weshalb der bekannte Herpetologe Roboter zum Einsatz bringt, die auch beim Umgang mit Sprengstoff üblich sind. Nachdem sich Brady intensiv mit Robotertechnologie beschäftigt hat, begibt er sich auf eine Expedition nach Südafrika, um seinen elektronischen Assistenten auf zwei der gefährlichsten Schlangen der Welt anzusetzen: den bis zu sechs Meter langen Felsenpython und die berüchtigte Schwarze Mamba, die längste Giftschlange Afrikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters