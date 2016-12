National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Herausforderungen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der deutsche Schäferhund Rocky verhält sich gegenüber Menschen und anderen Hunden extrem aggressiv. Lauries Tochter Jolene muss praktisch den ganzen Tag auf ihn aufpassen. Cesar nimmt Rocky mit zu sich ins Hundetrainingscenter, wo er mit anderen Artgenossen zusammentrifft. Anschließend kümmert er sich um den jungen Ungarischen Vorstehhund Whiskey. Sandra ist besorgt, dass der freche Vierbeiner eine Gefahr für ihre Tochter Rocio werden könnte. Immerhin hat das ungestüme Tier dem Mädchen schon eine Verletzung an der Oberlippe zugefügt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue