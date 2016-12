National Geographic 04:35 bis 05:05 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Sitting Bull GB 2011 2016-12-30 03:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Sitting Bull: Ein großer Häuptling, der sich den Befehlen der US-Oberhäupter nicht beugen wollte. Er schickte seinen Stamm in eine blutige Schlacht gegen die amerikanischen Soldaten, die ihnen ihr heiliges Land im Westen nehmen wollten. Untersucht man die Geschichte jedoch etwas genauer, so wird klar, dass die Überlieferung der Schlacht von Little Bighorn Lücken hat. "Die großen Geheimnisse der Geschichte" erzählt heute die wahre Geschichte von Sitting Bull. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Kate Haddock Kamera: Peter Allibone Musik: Lenny Williams Altersempfehlung: ab 12

