National Geographic 01:55 bis 02:40 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Kein Ausweg CDN 2014 2017-01-20 17:40 Stereo 16:9 HDTV Merken British Columbia wird von einem plötzlichen Wintereinbruch überrollt, doch Jamie ist machtlos und kann nicht helfen. Das gesamte Team von Heavy Rescue ist bis zum Anschlag ausgelastet. Zwei seiner Männer geraten auf einer einsamen Abfuhrstraße sogar in eine lebensbedrohliche Situation. In Alberta ruft Adam derweil nach Verstärkung. Ein Truck ist eine Böschung hinabgestürzt und lässt sich nicht mehr bewegen. Nun muss sich Jamie entscheiden: Kann er seinen wichtigsten Einsatzwagen entbehren, um Adam zu helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk Drehbuch: Mark A. Miller, Todd Serotiuk Musik: Christopher Nickel