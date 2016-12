National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Eine wichtige Entscheidung CDN 2015 2016-12-27 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Ende der Saison naht und Jamie Davis übernimmt nach ruhigeren Monaten wieder das Steuer des großen Abschleppwagens. Doch was nach Routine klingt, ist selbst für einen alten Hasen wie ihn kein Zuckerschlecken. Während des Winters hinter dem Schreibtisch haben seine Reflexe nachgelassen. Zu guter Letzt steht der "Heavy Rescue"-Chef vor einer wichtigen Entscheidung, die die Zukunft seines Unternehmens bestimmen wird. Um sie nicht ganz allein zu fällen, holt sich Jamie Ratschläge bei der Konkurrenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell