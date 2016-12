National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Zu hoch hinaus CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf ihrem Flug von Panama City nach Martinique gerät eine Maschine der West Carribean Airways in ein heftiges Unwetter und weicht von ihrer ursprünglichen Route ab, um nicht in das Auge des Sturms zu geraten. Offensichtlich steuern die Piloten zu hoch hinaus, denn das Flugzeug lässt sich nicht mehr steuern und stürzt über eine Farm in einer abgelegen Gegend Venezuelas ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Carlos Diaz (Captain Omar Ospina) Edsson Morales (First Officer David Munoz) Joseph Recinos (Flight Attendant Alejo) Carlos Gonzalez-Vio (Maiquetía ATC) Nicola Correia Damude (Col. Lorilys Ramos) Jason Faulkner (Joseph Sedor) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Ian Robertson Drehbuch: Carl Knutson Musik: Anthony Rozankovic