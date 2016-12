National Geographic 15:55 bis 16:20 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Elisabeth I. - Die jungfräuliche Königin GB 2011 2016-12-26 04:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Als "jungräuliche Königin" regierte Elisabeth I. von 1558 bis 1603. Trotz ihres Beinamens rankten sich allerlei Spekulationen und Gerüchte um das Liebesleben der letzten Vertreterin der Tudor-Dynastie, die zeitlebens unverheiratet blieb. Insbesondere ihrem Jugendfreund Robert Dudley, Earl of Leicester, wurde nachgesagt, eine Beziehung zur Königin zu unterhalten, die über bloße Freundschaftsbande weit hinausging. Angeheizt wurden solche Spekulationen durch den mysteriösen Tod von Dudleys Ehefrau. "Die Geheimnisse der Geschichte" ermittelt in einem der spannendsten Kriminalfälle der englischen Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callum Arnott (Robert Dudley) Emma Fletcher (Queen Elizabeth) Christopher Lee-Power (Villain-Henchman) Originaltitel: Mystery Files Regie: Amy Foster Kamera: Peter Allibone, Peter Thorn