Ein Schneesturm legt sich übers Land. Mitten drin: ein Holzfäller und seine Frau. Der Schnee tobt, das Paar verirrt sich und droht zu erfrieren. Da tauchen wie aus dem Nichts Elfen auf. Sie retten den Holzfäller und seine Frau und bringen beide an den Nordpol. Hier wird der Holzfäller ab sofort und für immer die Aufgabe des Weihnachtsmanns übernehmen. Die Jahre vergehen. Das Paar ist glücklich am Nordpol. Und immer wenn die Weihnachtszeit nahe rückt, wird emsig gearbeitet. Santa Claus besteigt seinen Schlitten und verteilt in der Nacht alle Spielzeuge, die seine fleißigen Wichtel übers Jahr hergestellt haben. Unter ihnen ist auch Patch. Ein Elf mit Erfindergeist. Patch hat eine Neuheit kreiert: eine Fabrik, die die Spielzeuge für die Kinder regelrecht ausspuckt. Die Produktionszeit verkürzt sich, es können nun noch mehr Geschenke hergestellt werden. Der Weihnachtsmann ist skeptisch, doch Patch kann ihn in seinem Übereifer auf seine Seite ziehen. Und so fabrizieren fortan viele Maschinen die Weihnachtsgeschenke. Als Heiligabend naht, macht sich Santa Claus wieder auf seinem Schlitten auf den Weg zur Erde. Doch die Geschenke halten nicht, was sie versprechen. Sie brechen auseinander. Die Kinder sind traurig und unzufrieden. Ein gefundenes Fressen für den geldgierigen Spielzeugfabrikant B.Z., der dem Weihnachtsmann Konkurrenz machen will. Patch, der die Fabrik am Nordpol reumütig verlassen musste, schließt sich ausgerechnet dem Profitgauner B.Z. an und wirkt fortan in dessen Fabrik mit. Hier entsteht Spielzeug, das alles andere als kindgerecht ist. Doch B.Z. schert das nicht. Hauptsache, der Rubel rollt. Waisenjunge Joe ist dem miesen Spielzeugfabrikant auf die Schliche gekommen. Und versucht mit Hilfe des reichen, aber unglücklichen Mädchens Cornelia, B.Z. das Handwerk zu legen. Nur gut, dass Joe zufällig den Weihnachtsmann trifft. Jetzt kann B.Z. was erleben... Schauspieler: Dudley Moore (Patch) John Lithgow (B.Z.) David Huddleston (Santa Claus) Judy Cornwell (Anya Claus) Burgess Meredith (Elf) Jeffrey Kramer (Towzer) Christian Fitzpatrick (Joe) Originaltitel: Santa Claus Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: David Newman Kamera: Arthur Ibbetson Musik: Henry Mancini