Bibel TV 23:00 bis 00:30 Drama Sieben Tage in Utopia USA 2011 Jungprofi Luke hat ein wichtiges Golfturnier publikumswirksam mit Pauken und Trompeten versemmelt und benötigt jetzt erst mal etwas Abstand zum Green, den Fernsehkameras und seinem autoritären Managervater, der ihm auch noch vor aller Welt in den Rücken fiel. Nahe des texanischen Städtchens Utopia fährt er seinen Wagen in den Graben und kommt fürs erste bei dem freundlichen alten Grundbesitzer Crawford unter. Crawford hat Ahnung von Golf, erkennt, woran es Luke noch mangelt, und nimmt das Talent unter seine Fittiche. Schauspieler: Kathy Baker (Mabel) Robert Bear (Chuck) Lucas Black (Luke Chisholm) Dora Madison Burge (Hannah chisolm) Brady Coleman (Patron) Kim de Patri (Golfer) Richard Dillard (Golfer #1) Originaltitel: Seven Days in Utopia Regie: Matt Russell Drehbuch: David Cook, Rob Levine, Matt Russell, Sandra Thrift Kamera: M. David Mullen Musik: Klaus Badelt, Christopher Carmichael Altersempfehlung: ab 6