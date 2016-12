FOX 06:45 bis 07:25 Krimiserie Navy CIS Der Insider USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Team muss einen alten Fall wieder öffnen, nachdem Blogger Matt Burns von einer Brücke gestürzt ist. Der politische Aktivist beschuldigt in seinem Blog den NCIS, den Mord an Marineoffizier Rod Arnett vertuschen zu wollen. Angeblich hätte Arnett mit Insider-Informationen gehandelt. Erneute Untersuchungen ergeben allerdings, dass sein Autounfall tatsächlich ein Unfall gewesen ist. Als Gibbs und seine Leute aber Arnetts Grab exhumieren möchten, machen sie eine überraschende Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Jack Conley (Metro Detective Danny Sportelli) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk