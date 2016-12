Steven Spielbergs opulenter Fantasy-Klassiker mit Robin Williams: Der gefürchtete Pirat Captain Hook springt aus der Fantasiewelt in die Realität und entführt die Kinder des 40-jährigen Yuppie-Anwalts Peter Banning. Hook macht sich mit den beiden Kleinen auf in Richtung "Nimmerland", zu dem Banning nur Zutritt hat, wenn er sich auf seine eigenen Wurzeln besinnt: Der Anwalt muss sich daran erinnern, dass er vor langer Zeit einmal Peter Pan war, der nie erwachsen werden wollte ... In Google-Kalender eintragen