ORF 1 18:35 bis 19:59 Komödie Mein Schatz, unsere Familie und ich USA 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Irre Komödie mit Oscar-Preisträgerin Resse Witherspoon und Vince Vaughn: An jedem Heiligabend flieht das glücklich unverheiratete Paar Brad und Kate vor seinen geschiedenen Eltern und anstrengenden Verwandten, indem es in ein Flugzeug steigt. Dieses Jahr herrscht jedoch derart dichter Bodennebel, dass der Flughafen geschlossen wird. Nun müssen die beiden an einem einzigen hektischen Tag vier Familien-Weihnachtsfeiern über sich ergehen lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vince Vaughn (Brad) Reese Witherspoon (Kate) Robert Duvall (Brads Vater Howard) Jon Favreau (Denver) Mary Steenburgen (Kates Mutter) Jon Voight (Kates Vater Creighton) Dwight Yoakam (Pastor Phil) Originaltitel: Four Christmases Regie: Seth Gordon Drehbuch: Caleb Wilson, Jon Lucas, Scott Moore, Matt Allen Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 6