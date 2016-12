ARD alpha 19:30 bis 20:00 Magazin Faszination Wissen Vogelgrippe - Wie gefährlich ist H5N8? D 2016 2016-12-09 16:00 Live TV Merken Klar ist, es handelt sich um einen Erreger-Typ, der schon längst ausgestorben schien. Bislang, so scheint es, ist er für den Menschen ungefährlich. Allerdings sind Grippeviren sehr wandelbar und treten immer wieder in neuen Formen auf. Die meisten Forscher vertreten die These, dass das Virus aus Südostasien durch heimkehrende Zugvögel nach Europa eingeschleppt wurde. Allerdings gibt es auch andere Theorien: Ist das Virus möglicherweise über importiertes Futtermittel zu uns gelangt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Faszination Wissen