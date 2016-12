KI.KA 20:10 bis 21:00 Dokusoap Die Jungs-WG Ohne Eltern in den Schnee D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Böses Erwachen in der Jungs-WG: Felix, Joel, Lukas, Philipp und Tom wollen gemütlich frühstücken doch erst einmal muss die Küche vom Dreck des letzten Tages befreit werden... Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Ferien ohne Eltern auszuprobieren. In Folge drei wartet eine ganz besondere Aktion auf die WG-Jungs: Im verschneiten Tirol fahren die fünf um die Wette auf Hundeschlitten!Auch heute geht's für Felix, Joel, Lukas, Philipp und Tom auf die Piste allerdings mit einem ernsten Hintergrund: Sie besuchen zum ersten Mal ihr soziales Projekt, das Österreichische Rote Kreuz. Heute lernen sie, wie man Verschüttete aus Lawinen rettet. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Ferien ohne Eltern auszuprobieren. In Folge vier hat die Jungs-WG den ersten Mädchenbesuch: Nach dem gemeinsamen Kochen erzählen die Österreicherinnen von ihrem Leben in den Bergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jungs-WG Regie: Tobias Zydra