Het leven van Ingrid kenmerkt zich door veel ziek-zijn. Ze kan niet meer werken en is aan huis gekluisterd. Dankzij stichting OOPOEH kwam daar verandering in. Sinds enige tijd past ze overdag op honden van mensen die aan het werk zijn. Om Ingrid een hart onder de riem te steken verrast Jan Slagter haar met een heerlijk diner op het strand van Kijkduin, klaargemaakt door topkok Pierre Wind. * Buurtcentrum De Musketon in de Utrechtse wijk Lunetten draait grotendeels op vrijwilligers. Één van hen is de 83-jarige Mary. Mary is al dertig jaar actief voor het buurtcentrum, dat vooral als eetclub voor ouderen dient. Twee keer per week samen eten voor een klein bedrag. Jan Slagter gaat langs bij De Musketon en neemt iemand mee die de ouderen verrast als één van hun bekende Utrechtse alterego's. * De armoede onder ouderen in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau, maakt de rijen voor de lokale gaarkeuken steeds langer. Tot vorig jaar konden ze 250 mensen te eten geven, maar door gebrek aan geld nu slechts aan 80 ouderen. In de rij staat ook iedere dag de 84-jarige Natalia, die haar hele leven hard heeft gewerkt in een leerfabriek. Desondanks moet ze hier al dertien jaar haar eten halen. Aan Jan Slagter laat ze zien hoe ze leeft en hoe ze iedere dag twee uur loopt om naar de voedselbank te gaan.