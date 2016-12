Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Alte Musik - neu interpretiert "All of Bach" Merken Die Nederlandse Bachvereniging hat mit einem sehr ehrgeizigen Projekt begonnen: Sämtliche Werke von Johann Sebastian Bach sollen live in Bild und Ton dokumentiert werden. Die ganze Welt kann die Genese dieses Projekts via Internet (allofbach.com) mitverfolgen. Eine Werkschau mit Jos van Veldhoven und seinen Musikern. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch