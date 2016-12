Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Das Popmuseum Ramblin' Round - Hobos und Drifter Merken Hobos waren Landstreicher, die auf Güterzüge aufsprangen. In Blues, Folk und Rock wurden sie zu mythisch verklärten Figuren, deren existenzielle Not gerne vergessen wird. Nicht Fernweh und romantisches Trampen machte sie zu Heimatlosen, sondern die Suche nach Gelegenheitsjobs. Für Wandersänger wie Woody Guthrie waren Hobos Flüchtlinge im eigenen Land: "I Ain't Got No Home In This World Anymore". In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Kos