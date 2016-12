Österreich 1 22:05 bis 00:00 Sonstiges Ö1 extra "Der reine Tor und die Blutstropfen im Schnee" - Wolfram von Eschenbachs großer Gesang von Parzival Merken Wolfram von Eschenbachs umfangreicher Versroman einer großen Entwicklung und Einsicht, jener von Parzival, dem zum Dummen und Mitleidlosen Erzogenen, der ausgerechnet dazu bestimmt ist, die große Frage des Mitleides zu stellen und das große Mysterium des Grals als König - und das notwendigerweise als Ehemann seiner Königin Condvir-amours zu verwalten ist so bekannt wie in vielen Facetten absichtsvoll rätselhaft. Darin liegt nicht nur eine Faszination dieses Werkes, sondern ebenso ein Ansporn zur Entschlüsselung. In der Sendung werden Altgermanistik (Univ. Prof. Dr. Hermann Reichert) und Mediävistik (Univ. Prof. Dr. Karl Brunner) ihre speziellen Annäherungen vorbringen. Aber gleichermaßen die Musikwissenschaft (Dr. Elisabeth Theresia Hilscher), denn Wolframs Werk ist voll der musikalischen Szenen und Topoi und wurde wahrscheinlich über weite Strecken gesungen. Ausgerechnet in Wien hat sich nämlich eine originale Melodie zu einem Wolfram-Epos erhalten. In Google-Kalender eintragen