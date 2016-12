Österreich 1 09:05 bis 10:00 Sonstiges Gedanken "Ein Europäer mit asiatischem Geist". Der Autor und Fotograf Bernhard Moestl über Wege zu einem selbstbestimmten Leben Merken Wie lässt sich die sprichwörtliche asiatische Gelassenheit mit der Hektik und dem unerbittlichen Konkurrenzkampf westlichen Lebens vereinen? Das versucht Bernhard Moestl seiner Leserschaft in Bestsellern über "Die Kunst der guten Führung" oder "Das Tao der Erziehung" zu vermitteln. Bernhard Moestl wurde 1970 in Wien geboren, hat als Fotograf und Reiseleiter gearbeitet, lebt als Geschäftsführer eines Kommunikationsunternehmens in Rumänien, ist als Coach und Lehrbeauftragter tätig und verbringt jedes Jahr mehrere Monate in Asien. Dort hat er vor mittlerweile 20 Jahren bei einem Aufenthalt im Kloster Shaolin in der chinesischen Provinz Henan von den Mönchen nicht nur die Philosophie der Kampfkunst gelernt, sondern auch, wie man auf emotionale Angriffe im Alltagsleben reagieren, wie man Manipulationen und emotionale Erpressung abwehren kann. "In Shaolin sagt man: Aus einer Emotion heraus handeln ist, wie wenn man sich auf einem rutschigen Boden gegen jemanden verteidigen muss, der selbst auf dem Trockenen steht." In seinem neuen Buch "Denken wie ein Shaolin" erläutert Bernhard Moestl die Prinzipien emotionaler Selbstbestimmtheit. Ausgeglichenheit, Abgrenzung, Erwartungslosigkeit und Selbstbeherrschung sind hier wesentliche Schlüsselworte. Und er stellt Fragen wie "Wo lebt jemand, der nicht im Hier und Jetzt lebt?" Emotionalen Halt hat der leidenschaftliche Weltenbummler Bernhard Moestl schon in der Kindheit durch seine Großmutter erfahren: "Sie hat mich gelehrt, worauf es im Leben wirklich ankommt und dass man sich den Weg zu seinem Glück durchaus selbst ebnen kann.". In Google-Kalender eintragen