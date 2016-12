Phoenix 09:00 bis 09:15 Dokumentation Das Winterwunderland Geschichten rund ums Sellamassiv D 2012 Live TV Merken Im Herzen der Dolomiten liegt das Sellamassiv mit seiner weltberühmten Lifttour "Sella Ronda". So etwas wie die Sella Ronda gibt es kein zweites Mal in den Alpen, finden viele. Manche behaupten sogar, auf der ganzen Welt nicht. Nirgendwo sonst lassen sich das Skifahren, das Erleben der Bergwelt und die Freuden abseits der Pisten so elegant verbinden wie hier. Die Waghalsigeren toben sich am und um das Sella-Massiv so richtig aus. Während sich die Paraglider hinab in die Schluchten stürzen, vollführen die Slackliner Reinhard Kleindl und Armin Holzer einen atemberaubenden Seiltanz in den Bergen. Von Gipfel zu Gipfel laufen sie über ein gespanntes Seil in bis zu 2.000 Metern Höhe. Auch kulinarisch glänzt die Region mit Superlativen. Hier gibt es die größte Dichte an Sternerestaurants. Eines davon ist das "Rifugio Emilio Comici", das wohl höchstgelegene Fischlokal. Auf 2.153 Höhenmetern über dem Wolkenstein genießen Feinschmecker Sterneküche und Ausblick vom Feinsten. Luxus existiert neben Bodenständigkeit, das Traditionelle neben dem Modernen. Die Filmautorinnen Sabrina Hermsen und Ursula Hopf sind für ihre Dokumentation "Das Winterwunderland" zum Sella-Massiv in den Dolomiten gereist und haben in der einzigartigen Gegend traumhafte Bilder und außergewöhnliche Geschichten eingefangen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das Winterwunderland

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 213 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:12

Seit 65 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 33 Min. Fechten

Sport

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 33 Min.