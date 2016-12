Österreich 1 22:05 bis 23:00 Sonstiges Nachtbilder Poesie und Musik María Elena Blanco: "Sprung ins Blaue" Merken María Elena Blanco, geboren in Kubas Hauptstadt Havanna, lebt seit vielen Jahren in Wien als Autorin zahlreicher Lyrikbände und als literarische Übersetzerin. In Blancos eigenen Gedichten verflechten sich Orte und Landschaften, Sehnsüchte und Erinnerungen vieler Kulturen in bildmächtiger Weise. In dem in sieben Teile gegliederten neuen Band "Sprung ins Blaue" begegnet man einer bewegenden Elegie an verlorene Orte und an Menschen, die der Geschichte oder dem Vergessen anheimfielen. Die Dichterkollegin Marie-Thérèse Kerschbaumer schreibt in ihrem Nachwort: "'Der Sprung ins Blaue' ist eine kluge Replik über Jahre hinweg, über Räume aus Sprachen und Zeit, Lektüren auf Reisen und die Antwort in einem Gedicht". Für den Wieser Verlag hat Wolfgang Ratz die neuen Gedichte von María Elena Blanco aus dem Spanischen übertragen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Pippa Galli (Es liest)