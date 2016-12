Österreich 1 15:35 bis 17:00 Sonstiges Weihnachten mit Ö1 Merken Wünschen Sie sich Ihren Lieblings-Hit und überlassen Sie es uns, die aufregendste Aufnahme zu finden. Wünschen Sie sich etwas, das es sonst nirgendwo zu hören gibt. Wählen Sie dazu aus dem Füllhorn der Musikgeschichte! Madrigal und Musical, Sonate und Song, Klavier und Klezmer, Arie und Air, Barock und Bartók, Brubeck und Bruckner, Clara Schumann und Clara Luzia - alle Farben, die auch sonst die Sound-Palette von Ö1 ausmachen, sollen dabei sein. Dieses "Wunschkonzert" dient aber nicht nur dazu, uns Ihre Lieblingsmusik kundzutun, es dient vor allem einer guten Sache: Sie unterstützen damit im Rahmen der Aktion "Licht ins Dunkel" das "Zentrum 3x21" zur Förderung und Begleitung von Kindern mit Trisomie 21. Und so wünschen Sie richtig: Ab 18. 11. bis 23.12., jeweils von 12.00 bis 21.00 Uhr, können Sie direkt beim "Ö1 Wunschstand" am Karlsplatz Ihren Musikwunsch für den 24.12. und Ihre Spende für das diesjährige Ö1 Projekt für Licht ins Dunkel bekanntgeben, ab 27.11. auch beim Ö1 Service unter 01/501 70/371 oder online unter [http://oe1.orf.at/lichtinsdunkel|Ö1 für "Licht ins Dunkel"] Ob Ihr Musikwunsch von uns erfüllt wird oder erfüllt werden kann, hängt natürlich nicht von der Höhe Ihrer Spende ab. Am 24.12. zwischen 15:35 und 22:00 Uhr werden dann so viele Ihrer Wünsche erfüllt wie nur möglich. PS: Es muss nicht unbedingt Weihnachtsmusik sein! Man darf sich auch im Dezember einen Sommerurlaub wünschen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel