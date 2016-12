RBB 09:00 bis 10:25 Fantasyfilm Sindbads siebente Reise USA 1958 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auf der Insel Colossa rettet Sindbad (Kerwin Mathews) den Zauberer Sokurah (Torin Thatcher) vor einem Zyklopen. Dabei geht Sokurahs magische Lampe verloren. Um Sindbad zu zwingen, ihm die Lampe wiederzubeschaffen, lässt der Magier Sindbads Braut auf Daumengröße schrumpfen. - Farbenprächtiges Fantasyabenteuer mit wegweisenden Tricks von Effekte-Ass Ray Harryhausen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerwin Mathews (Sindbad) Kathryn Grant (Prinzessin Parisa) Richard Eyer (Lampengeist) Torin Thatcher (Sokurah) Alec Mango (Kalif) Danny Green (Karim) Harold Kasket (Sultan) Originaltitel: The 7th Voyage of Sinbad Regie: Nathan Juran Drehbuch: Ken Kolb Kamera: Wilkie Cooper Musik: Bernard Herrmann