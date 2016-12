RTS Un 20:15 bis 21:25 Sonstiges C'était mieux avant? La santé à tout prix CH 2016-12-21 02:25 Stereo Untertitel Merken A première vue, la santé, ce n'était pas mieux avant: personne n'aimerait se faire se soigner comme en 1950, avant les antibiotiques et les scanners. Pourtant beaucoup regrettent l'époque des docteurs paternalistes et des hôpitaux à taille humaine. La médecine était-elle plus douce il y a 60 ans - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eric Burnand Gäste: Gäste: Bertrand Kiefer (rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse), Béatrice Schaad (CHUV) Originaltitel: C'était mieux avant?