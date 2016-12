MTV 18:10 bis 19:05 Musik MTV Unplugged Andreas Gabalier Merken Am 14. September 2016 fand in Wien im Odeon Theater das MTV Unplugged Konzert mit Andreas Gabalier statt. Mit dabei seine Musiker-Kollegen Xavier Naidoo, Gregor Meyle, Max Giesinger und die 257ers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MTV Unplugged Altersempfehlung: ab 12