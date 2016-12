RTS Un 23:20 bis 00:55 Krimi Closed Circuit GB, USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Une explosion terroriste tue 120 personnes dans un marché animé de Londres. À l'issue de la chasse à l'homme qui s'ensuit un seul suspect d'origine turque, Farroukh Erdogan, est appréhendé et écroué. Ce qui promet d'être " le procès du siècle " se met en marche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Bana (Martin Rose) Rebecca Hall (Claudia Simmons-Howe) Ciarán Hinds (Devlin) Kate Lock (Mother) Katherine Press (Pregnant Daughter) Patrick Warner (Young Man on Cellphone) Ricky Nixon (Fish Trader) Originaltitel: Closed Circuit Regie: John Crowley Drehbuch: Steven Knight Musik: Joby Talbot Altersempfehlung: ab 12

