RTS Un 14:05 bis 15:00 Sonstiges Bébés pandas GB 2015 Merken La Chine s'est donné les moyens d'assurer la conservation des pandas en créant trois centres respectivement dédiés à leur reproduction, leur réhabilitation, et leur réintroduction. Les jeunes pandas y font l'objet d'une attention de tous les instants, des équipes de soigneurs gérant leur éducation dans les moindres détails ; de la maternité à la réintroduction. Ils doivent aussi, parfois, faire appel à des mères adoptives, et organiser eux-mêmes la sociabilisation des bébés? In Google-Kalender eintragen