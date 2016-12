RTL 9 04:25 bis 04:45 Sonstiges 112 Unité d'urgence Vertige de l'amour D 2008 Merken Dans une salle d'escalade de la banlieue de Düsseldorf, une jeune femme fait découvrir à son compagnon son sport préféré. Mais au cours de l'ascension, une fixation cède et la jeune femme se retrouve suspendue, inconsciente, à huit mètres au-dessus du sol. L'accident a lieu sous les yeux de Martin et Steffi, profitant d'un jour de repos pour s'exercer à l'escalade. Au service des urgences, Heiko tente toujours tant bien que mal de séduire Jenny. Grâce à l'intervention de Florian, l'idylle platonique va bientôt prendre une autre tournure. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Raaf (Martin Carstens) Joséphine Viktoria Thiel (Stefanie 'Steffi' Felten) Dominic Saleh-Zaki (Florian Carstens) Gernot Schmidt (Ingo Bender) Mariam Kurth (Nicole Held) Sandra Maria Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Mats Reinhardt (Peter Wells) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sven Frauenhoff, Sabine Leipert, Julia Neumann Musik: Samir Kadribasic

