RTS Un 21:40 bis 23:20 Sonstiges Renaud en plein c?ur F 2016 Stereo Merken Grognon, râleur, tendre, émouvant, en colère, blaguant puis tout à coup au bord des larmes, Renaud se raconte et se confie. Confronté à sa vie par des images d'archives, il parcourt avec le téléspectateur 50 ans de l'histoire de France, pays qu'on peut identifier à l'artiste. Des anecdotes sur sa carrière à l'évocation de sujets intimes, le chanteur parle, sans jamais hésiter. Les proches qui partagent sa vie témoignent également, comme son frère jumeau David Séchan ou encore Dominique, que Renaud surnommait "sa gonzesse" et dont il dit encore qu'elle est la femme de sa vie pour toujours. In Google-Kalender eintragen Regie: Thierry Gautier, Sylvain Leduc