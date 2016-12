RTS Deux 20:30 bis 21:30 Sonstiges Clay Regazzoni: Vivre à la limite CH Stereo Untertitel Merken Pilote emblématique de la Formule 1 des années 1970, Clay Regazzoni a disputé 132 Grands Prix et en a remporté cinq, dont quatre pour l'équipe Ferrari avec laquelle il fut vice-champion du monde en 1974. Il a également offert à l'équipe Williams son tout premier succès en 1979, à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Sa carrière en F1 prit fin en 1980 suite à un très grave accident au Grand Prix des USA Ouest sur le Circuit urbain de Long Beach en Californie qui le laissa paraplégique. " En fait, mon père a toujours été fataliste. Il disait qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'il a toujours vécu à 300 à l'heure? Et, il est mort en roulant à 80 à l'heure ! Quand c'est ton moment, quand c'est ton destin? ton heure arrive. Et lui, je pense qu'en une seule vie, il en a vécu trois ! ", confie sa fille. Clay Regazzoni a laissé une trace indélébile parmi les fans de Formule 1. Il disait: " On ne conduit pas avec les jambes, on conduit avec la tête. Dans ces rallyes, j'ai découvert un peu ce qu'est la liberté. Et, en plus, moi, j'aime conduire, ça ne me fatigue pas de rester sept, huit heures, 700, 800 kilomètres par jour, dans une voiture ". " Son héritage, ce sont ses cinq victoires ! La Suisse n'aura plus jamais ça. On pourrait s'estimer heureux, le jour où un Suisse pourra à nouveau ne fut-ce que s'asseoir au volant d'une Formule 1 ! ", précise l'un de ses amis. Le mot de la fin revient à Niki Lauda, légendaire coureur allemand: " Dans mon esprit, il est toujours là. Peu importe qu'il soit véritablement présent, vivant ou mort. C'est ça qui est beau: ceux qui ont fait des choses remarquables restent toujours présents, comme s'ils étaient en vie. " In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Felice Zenoni