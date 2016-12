RTS Deux 22:40 bis 00:15 Sonstiges Angela Merkel, dame de fer et mère bienveillante D 2015 2016-12-19 00:00 Stereo Merken Comment expliquer la popularité et la longévité d'Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne depuis 2005 - Découvrez ce portrait richement documenté, nourri d'une interview exclusive. Personne ne l'attendait. Pourtant cela fait plus de dix ans qu'Angela Merkel, apparemment indétrônable, occupe le poste de chancelière fédérale d'Allemagne, à la tête d'une " grosse coalition " alliant la CDU (l'Union chrétienne-démocrate, qu'elle préside depuis 2000) et le SPD (Parti social-démocrate allemand). Première femme et plus jeune personnalité de l'Histoire à occuper cette charge, cette physicienne de formation est devenue en une décennie la politicienne la plus influente au monde. Tantôt affectueusement surnommée " Mutti " (maman), tantôt décrite comme une dame de fer, tantôt taxée de maladresse ou d'inflexibilité par la presse et ses détracteurs, elle demeure depuis 2005 dans le trio de tête des personnalités politiques les plus appréciées des Allemands. En 2015, sa politique d'accueil des migrants a ébranlé sa cote de popularité, surprenant ses partisans comme ses détracteurs. Audace et pragmatisme. Comment expliquer la popularité, la longévité et l'influence d'Angela Merkel tant à l'échelle européenne que sur la scène mondiale - Brossant un portrait acéré de la chancelière, ce documentaire fouillé tente d'expliquer les raisons de son action au jour le jour, entre audace et pragmatisme. Il fait aussi un passionnant détour par sa biographie, mettant en lumière les mécanismes de son ascension. Les deux réalisateurs ont obtenu une interview exclusive de la chancelière, filmée à la fin du mois d'octobre 2015. Ils ont également rencontré nombre de politologues, compagnons de route ou adversaires politiques d'Angela Merkel, qui éclairent sa personnalité et ses raisons d'agir. In Google-Kalender eintragen

