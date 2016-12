RTS Deux 16:35 bis 18:25 Sonstiges Emil: Trois anges Stereo Merken Dès le début 2000 Emil remonte sur scène et parcourt la Suisse allemande et l'Allemagne avec le spectacle "Emil lit et raconte" inspiré de son livre "Vraies histoires fausses" dans lequel il raconte nombre de ses aventures, certaines pittoresques et vraies mais d'autres totalement inventées. Ce spectacle a été enregistré au petit théâtre Montreux Riviera en mars 2009 sous le titre "Trois Anges". Avec espièglerie et un regard bleu intense, en plus de certains tics qu'il a conservés, le public traverse la vie de l'humoriste préféré des Suisses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie