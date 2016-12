TV5 17:17 bis 18:00 Sonstiges Les dieux de la danse 3e quart de finale Merken Deuxième volet de la compétition ! Les douze duos encore en lice présentent leur deuxième chorégraphie devant le public et les trois juges de l'émission. Quatre par quatre, sur trois quarts de finale, les couples devront rivaliser de créativité. Quels sont ceux qui décrocheront leur ticket pour les demi-finales - Avec Sophie Cadieux et Fréderic Pierre, Hélène Bourgeois-Leclerc et Alex Perron, Rebecca Makonnen et Dumas, Alexandra Diaz et Pierre-Yves Lord. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jean-Philippe Wauthier, Nico Archambault, Serge Denoncourt, Chantal Lamarre