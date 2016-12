TV5 11:18 bis 11:43 Sonstiges Plus belle la vie F Merken C'est un partout et la balle au centre pour Douala et Benoît. Du côté de Guillaume et Caroline à l'inverse, les décisions sont prises à l'unilatérale. Qu'importent les dégâts. Réalisation : Roger Wielgus (studio) et Marc Atge (extérieur) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ludovic Baude (Benoît) Virgile Bayle (Guillaume) Sophie de La Rochefoucauld (Caroline) Michel Cordes (Roland) Louis Duneton (Valentin) David Baiot (Djawad) Dounia Coesens (Johanna) Originaltitel: Plus belle la vie Regie: Roger Wielgus (studio), Marc Atge (extérieur)