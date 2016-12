TV5 09:08 bis 09:20 Sonstiges Mon robot et moi F 2013 Merken Eugène est un petit génie en haute technologie. Il a réussi à créer un robot, qu'il a appelé Chip. Il partage son quotidien entre ses amis Maïa, Joseph et Chip, avec lesquels il vit de trépidantes aventures. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mon robot et moi Regie: Olivier Derynck

