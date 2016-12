TV5 23:57 bis 02:09 Sonstiges Orfeo Chaman Merken Avec cet opéra en cinq actes, Christina Pluhar, directrice de L'Arpeggiatta, confronte mythologies méditerranéennes et amérindiennes, dans une relecture étonnante du drame d'Orphée. Le héros, au cours de son voyage, apprend le langage des animaux, parle aux esprits gardiens des plantes et accomplit de la magie grâce à sa musique. Solistes : Nahuel Pennisi (Orfeo), Luciana Mancini (Sirena, Eurydice), Vincenzo Capezzuto (Butes, Nahual), John Taylor Ward (Ulysse, Proteo), Paul Phoenix (Aristeo), Hana Blazíková (Sirena, Cirene, Bacante), Benedetta Mazzucato (Sirena, Ninfa, Bacante), Angelica Monje-Torres (Bacante). Un spectacle enregistré au Teatro Mayor de Bogota, en 2015. In Google-Kalender eintragen Regie: Sonia Paramo