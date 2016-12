TV5 18:41 bis 20:15 Sonstiges Stavisky, l'escroc du siècle F 2014 Merken Dans le Paris des années 1930, l'ascension puis la chute d'un pseudo-financier véreux, Serge Alexandre Stavisky. Avec la complicité de politiciens corrompus, il détourne des millions avant d'être démasqué et contraint de fuir. Son suicide, probablement un meurtre, et le scandale politique entraînent la France dans des émeutes sanglantes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tomer Sisley (Serge Alexandre Stavisky) Francis Renaud (l'inspecteur Pierre Bony) Isabelle Gélinas (Stella Kirov) Pierre Cassignard (Guillaume Faure) Raphaëlle Agogué (Arlette Stavisky) Hubert Saint Macary (André Simon) François Feroleto (Lino Baldi) Originaltitel: Stavisky, l'escroc du siècle Regie: Claude-Michel Rome Drehbuch: Claude-Michel Rome Musik: Frédéric Porte