Nick 09:50 bis 10:20 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Folge: 12 Der Club / Der Zauberstab USA, IRL, D, GB 2011 Gumball hat ein Problem: Während seine Angehörigen Mitglieder in allen erdenklichen Clubs sind, wird er in keinem aufgenommen. Schließlich bleibt ihm nur noch der Club der Außenseiter. Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket Altersempfehlung: ab 6