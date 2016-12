TV5 17:17 bis 18:00 Sonstiges Les dieux de la danse 1er quart de finale Merken Deuxième volet de la compétition ! Les douze duos encore en lice présentent leur deuxième chorégraphie devant le public et les trois juges de l'émission. Quatre par quatre, sur trois quarts de finale, les couples devront rivaliser de créativité. Quels sont ceux qui décrocheront leur ticket pour les demi-finales - Avec Anouk Meunier et Étienne Drapeau, Joannie Rochette et Jonas, Anne Casabonne et Gardy Fury, Annie Brocoli et Jason Roy-Léveillée. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jean-Philippe Wauthier, Nico Archambault, Serge Denoncourt, Chantal Lamarre